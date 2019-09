La guionista Paz Alicia Garciadiego explicó que la trama “tiene que ver con los celos y el proceso de deterioro de una pareja que empieza a estar aislada del mundo. Esta historia surge a partir de unos amigos que nos contaban que los celos de un hombre se detonaron con la presencia del Alzheimer.

Él nunca había sido celoso y un buen día se volvió; decidí escribirlas porque son historias que me gustan, pero no desde la perspectiva que vemos en el cine, donde los ancianos son muy dulces. Me gustan más los personajes contradictorios, si no, me aburren , apuntó en entrevista en junio pasado.

El filme, que se lanzó en la sección Masters del Festival Internacional de Cine de Toronto, es protagonizado por Sylvia Pasquel y Alejandro Suárez. Actúan Patricia Reyes Spíndola, Daniel Giménez Cacho y Greta Cervantes; el guion es de Paz Alicia Garciadiego.