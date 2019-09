Me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra, es normal por la manera en que se fue. Pero a nivel deportivo, es uno de los mejores del mundo y tenerlo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir las metas , dijo.

En ese proyecto que desea tener en el Barça hubiera encajado bien Neymar, cuyo regreso no se concretó tras un verano de auténtico culebrón. Messi, tras hablar con su ex compañero, tiene claro que el brasileño quería regresar y que él hubiera estado encantado de recibirle de nuevo.

Añadió que luchar por todos los títulos y ganar cosas importantes es lo que marcará si sigue o no con el plantel catalán. Deseo conseguir títulos importantes y para mí no significa nada la cláusula o el dinero, me muevo por otras cosas y lo más importante es tener un equipo ganador , aseveró.

Obvio. Quiero ganar. Y quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado, pero quiero seguir compitiendo y ganando , afirmó en una entrevista al diario Sport.

Barcelona. El argentino Lionel Messi aseguró que no tiene ninguna intención de abandonar al Barcelona pese a una cláusula desvelada por el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, por la que podría marcharse libre a final de esta temporada, si bien ha recalcado que quiere ser importante en el equipo y ganar títulos como condición para seguir.

▲ El delantero argentino dejó entrever que su continuidad como azulgrana dependerá de que le armen un equipo más competitivo. Foto Ap

Pero no hubo acuerdo entre Barça y PSG. “Ney tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. También entiendo que es muy difícil negociar con el PSG después de todos los ida y vuelta que tiene con el Barcelona”, explicó.

Dejó claro que no pidió el fichaje de Neymar a la junta directiva. Se dicen tantas cosas... Pedir el fichaje, no. Obviamente, comentamos cuando escuchábamos que podía venir, dábamos nuestras opiniones. Nunca dijimos que había que ficharlo. No impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de la misma manera que pasó con Griezmann , detalló.

“Obvio que no mando. Soy un jugador más. Lo único que quiero es ganar títulos, quiero otra Champions y aportar lo mejor, que es jugar al futbol”, expresó.

En cuanto al entrenador, Ernesto Valverde, reveló que temió por su continuidad cuando el año pasado no pudieron más que ganar la Liga. Cuando pasan estas cosas todos piensan en lo peor porque no se cumplen las metas y había pasado algo similar a lo del año anterior. Aunque creo que esta ocasión fue peor. Como dije en su momento, fue culpa nuestra , reconoció.

Sobre su lesión en el sóleo, que le tiene apartado del grupo, aseguró que debe recuperarse al cien y que confía en estar contra el Dortmund, en el inicio en la Champions de la siguiente semana.