‘‘La pregunta inicial debía ser: ¿por qué no escandaliza el escenario de muerte y podredumbre que habita en el espacio nacional y, en cambio, sí inquieta que un artista reflexione y busque integrar esos elementos para generar una conciencia del horror?”

La poesía, ‘‘ese aparente arte de la palabra sublime”, no está desligada de fenómenos humanos como la corrupción; ‘‘a veces no sabe qué hacer con ella y procura por lo menos cantarla para exorcizarla”, postula Hernán Bravo Varela, a propósito de su libro de ensayos Malversaciones: sobre poesía, literatura y otros fraudes, que ayer presentó en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Es imposible, añade, que ‘‘una lectura crítica no malverse sobre su tema de trabajo. No hay manera tampoco en la que no se defraude la obra principal, a conciencia, o el autor que están siendo objeto de estudio para crear una lectura radicalmente distinta a aquella que le dio origen”.

El ensayista y poeta asume que sobre todo el crítico de poesía es ‘‘un malversador, porque literalmente versa mal aquello que en un momento fue colocado en verso perfecto y decide ponerlo en prosa, alterarle el orden, ponerlo en otra dimensión y en otro movimiento”.

Como eje de su proyecto de escritura del libro, se interesó por ‘‘la pincelada rápida, la sugerencia, la lectura como una peripecia, una anécdota en un mundo mucho más vasto y más cercano; ensayos que pudieran generar una apertura de ojos y de sensibilidad a un lector que probablemente no conoce parte de la obra de Rubén Bonifaz Nuño, que no ha leído a Williams Carlos Williams o que ha leído a Oscar Wilde pero no al de la carta De profundis”.