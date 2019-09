Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019, p. 40

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) descartó que en los meses septiembre haya más movimientos telúricos y que éstos sean más intensos.

En conferencia de prensa, Xyoli Pérez Campos, directora del SSN de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que este mes es conocido como el de los sismos porque se conmemoran movimientos telúricos históricos por su magnitud y afectaciones; es decir, los del 19 de septiembre de 1985 y los del 7 y el 19 de septiembre de 2017.

La experta precisó que no es real que en el noveno mes del año tiemble más y añadió que los fenómenos sísmicos tampoco están relacionados con épocas del año, ni con horarios diurnos o nocturnos, sino que pueden presentarse en cualquier momento. Pese a todos los estudios existentes, a las metodologías y avances tecnológicos, hasta ahora los movimientos telúricos no se pueden predecir, no se puede saber cuándo, dónde ni de qué magnitud serán, por ello se debe estar prevenidos .

De lo que hay certeza es que México es altamente sísmico, y puede tener fenómenos de magnitud mayor a 8, pero no se concentran en un mes del año .

Junto con David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, y Hugo Delgado, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, agregó que cualquier predicción sísmica no tiene bases científicas, y, por lo tanto, es información falsa; por ello recomendaron no divulgarla en redes sociales ni por otros medios.

Detallaron que a partir del 14 de este mes se realizarán una serie de actividades para reforzar la conciencia de la protección civil. El próximo sábado se realizará una carrera nocturna en la UNAM de 7.1 y de 8.2 kilómetros, en referencia a las magnitudes de los sismos de 2017.