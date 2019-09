Me vienen a la mente, por mencionar sólo algunos ejemplos que nos son particularmente cercanos, el destacado papel en el amarre de relevantes pactos nacionales, de personajes como Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos para el retorno de la democracia española tras el franquismo; en Argentina, el consenso social de Raúl Alfonsín, luego de la caída de la dictadura militar, o en la Sudáfrica de Mandela, después de años de brutales agravios raciales.

El asunto, sin embargo, no se limita al ámbito legislativo. Desde hace décadas, cuando los tecnócratas se hicieron del poder, México adolece de la política. De esa actividad sensible, necesaria, propia de quienes gobiernan o aspiran a hacerlo, y que tiene que ver con los asuntos que afectan a una comunidad, a un país o a una región.

Más allá del enojo que las palabras de Muñoz Ledo pudieron haber causado a los legisladores –a mí la verdad me hizo mucha gracia–, en el fondo del comentario subyace una verdad, una lamentable y acaso preocupante realidad que ha ido de la mano de nuestros políticos durante muchas legislaturas: la pobreza en el análisis, la mediocridad en el debate, la irresponsabilidad de legislar al vapor o la estrechez de miras.

En países como México, donde carecemos de una clase política profesional, bien formada académica e intelectualmente –y que por desgracia parece retroceder–, los grandes acuerdos nacionales simplemente no existen, no se ven, no se construyen. Se carece de una visión amplia, generosa, de largo plazo, que propicie que el país avance a partir de las coincidencias de las fuerzas políticas y de los sectores económico y social.

De esta manera, en vez de identificar aquellos aspectos importantes donde existen las grandes coincidencias y comenzar el tejido fino para lograr los consensos, en México centramos el debate y la atención en aquellas diferencias inocuas, estridentes o, peor aún, irreconciliables. Nos quedamos girando todos –gobierno, partidos y medios de comunicación– en una espiral interminable.

Es en este contexto que la obligación de los políticos profesionales de nuestro país –o al menos de quienes se precian de serlo y cobran por ello– es hacer política, armar acuerdos, ver por el bien de la nación y de la población y no el de velar por sus intereses personales o de partido. Es su deber.

México lleva décadas siendo administrado por administradores, más que gobernado por políticos. Sea por nulo interés, inexperiencia, falta de oficio o porque así ha convenido a sus gobiernos, la política ha quedado en desuso. Hace mucho que fue sepultada. Y, me parece, urge rescatarla.

Un gobierno de izquierda como el de la Cuarta Transformación, que comienza a dar sus primeros pasos para dejar de ser una oposición contestataria y aprende lentamente a gobernar, tiene el deber de hacer política, de dialogar, de tender puentes y no de dividir. La actuales fuerzas opositoras, maltrechas y moribundas desde la pasada elección, están obligadas, por supervivencia, sí a confrontar al gobierno, que para eso existen, pero de ninguna manera a costa del bienestar del país y de los mexicanos.

La delicada situación que vive México demanda la unidad. Exige acuerdos que permitan a la nación ver hacia adelante. Necesitamos políticos profesionales, no burócratas disfrazados de políticos, que propicien las inversiones, las obras trascendentes, los proyectos que vuelvan a dar lustre al país.

El instinto no basta. Hoy se requieren gobernantes y legisladores que hagan política y trabajen con generosidad; de lo contrario, esta sociedad terminará irremediablemente haciendo eco de la célebre sentencia de don Porfirio: “que chinguen a su madre…”.