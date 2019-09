Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019, p. 16

El bloque de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad contra las reformas en materia de facturas falsas y empresas fantasmas, aprobadas por el pleno del Senado, y en las cuales se equiparó la defraudación fiscal con delitos de delincuencia organizada y de seguridad nacional.

Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN, manifestó en conferencia de prensa que se acercarán a los diferentes grupos de oposición para buscar una acción de inconstitucionalidad que sin lugar a dudas podríamos lograr .