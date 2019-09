La respuesta de Rojas a Clouthier fue lacónica: reiteró que ella no entraría en descalificaciones con nadie y que por mandato de ley le corresponde salvaguardar el recinto legislativo. Y en consonancia con el presidente de la Jucopo, indicó que la tarde de hoy se reunirá la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos con el fin de elaborar un protocolo de seguridad que garantice el libre tránsito en el recinto.

El martes por la noche, en un comunicado de prensa, se informó que los presidentes de la mesa y de la Jucopo resolvieron horas antes el desalojo de la instalación cameral: Indicaron que, ante un posible bloqueo de San Lázaro, tomaron la decisión, como se ha hecho en todo momento, de privilegiar la seguridad de los servidores públicos y visitantes de la cámara. Debido a ello, se ordenó la salida anticipada de labores de todo el personal que asiste al palacio legislativo y se cuidó en todo momento la integridad también de todos sus visitantes .

Delgado Carrillo desestimó ayer el hecho de que no se cumpla el plazo constitucional de aprobación, que vence este jueves, de las tres normas secundarias al artículo tercero (las leyes General de Educación, de la carrera magisterial y del sistema para la mejora continua): sí, pero no pasa nada .

Insistió en que solamente un milagro haría que aprobáramos las iniciativas mañana , porque no hay reunión de comisión, los textos finales aún no están listos, falta una reunión con la bancada de Morena e intercambiar textos con los otros grupos parlamentarios, y porque no vamos apresurar de manera innecesaria las cosas .

Al responder si ya existe solución para los profesores que bloquean la Cámara de Diputados, adujo: “Ya les di respuesta, ya los recibí. Ellos tienen su petición firmada, no sólo por mí, por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, porque ese tamaño le di yo a su problema.

–Entonces, la respuesta es que se resignen y hasta ahí ya, ¿nada más? –se le insistió.

–Pues porque sí, quieren una modificación a la ley. La respuesta la tendrán cuando se apruebe la ley, no se puede dar antes.

“El problema de ellos es que han tenido como un carácter temporal, sí, y lo que quieren es que ya en esta nueva ley tengan carácter definitivo, es decir, que sean basificados y tengan acceso a lo que va a ser el Sistema de Carrera Magisterial.