Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019, p. 6

Integrantes del colectivo Solidarios de la Voz del Amate exigieron al gobierno de Chiapas la excarcelación inmediata de nueve presos políticos que se encuentran injustamente privados de su libertad en el Centro Estatal para Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de las Casas.

Encabezados por el profesor Alberto Patishtán Gómez, ex preso político , indicaron que el único delito de estas personas, que llevan en prisión de ocho a 15 años, es ser pobres e indígenas . Ocho de ellos están acusados de homicidio y uno más de secuestro.

En conferencia de prensa aseguraron que ya han solicitado la intervención del gobierno federal y hace unos meses se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pues en Chiapas no hay respuesta .