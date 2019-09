P

ara nadie es un secreto que la evasión fiscal en México provoca un enorme agujero en las finanzas públicas y las estimaciones de organismos nacionales e internacionales y de centros de estudios apuntan a que tal cáncer suma alrededor de 500 mil millones de pesos anuales. Y, creativos que son, los evasores han ideado una serie de mecanismos para fortalecer el esquema, y en este sentido destacan los ahora conocidos como factureros.

De allí la relevancia del paso dado por uno de los cuerpos del Legislativo (martes pasado): el Senado aprobó la reforma que endurece las sanciones contra la defraudación fiscal mediante empresas fantasmas y facturas falsas, ilícitos considerados partes de la delincuencia organizada, que ameritarán prisión preventiva oficiosa y penas de hasta nueve años de cárcel cuando los montos evadidos a la hacienda pública sean superiores a 8 millones de pesos. Cuando el valor de los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no rebase esa suma, el proceso penal se podrá llevar en libertad, con lo que se protege a los pequeños contribuyentes ( La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).

El debate en el Senado se prolongó por más de seis horas, y la reforma fue aprobada en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, éstos de priístas y panistas que advirtieron que es un exceso calificar a todos los contribuyentes de delincuentes y a los empresarios de narcotraficantes, algo que sólo existe en la calenturienta mente de los prianistas.