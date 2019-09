Agencias

Jueves 12 de septiembre de 2019

Valencia. El Valencia despidió al técnico Marcelino García Toral después de apenas tres partidos en la Liga española y a tres días de enfrentar al Barcelona, y contrató como su remplazo a Albert Celades, ex jugador de Real Madrid. El despido se produjo en medio de versiones de la prensa española de que Marcelino mantenía diferencias con los dueños por la planificación de la temporada. Celades, sustituto de García Toral, dirigió a la selección Sub 21 española hasta el año pasado y fue asistente de Julen Lopetegui cuando el ex técnico de España era timonel de Real Madrid.