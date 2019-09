Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2019, p. 17

Durante un homenaje que Movimiento Ciudadano le rindió en el Senado, Cuauhtémoc Cárdenas sostuvo que los avances democráticos en los años recientes se deben al pueblo de México, fundamentalmente, y no hay ningún partido ni ningún funcionario que pudiera o debiera adjudicarse esos cambios de manera individual . Ha sido un esfuerzo colectivo, insistió.

En la tribuna del salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado, Cárdenas subrayó también que se debe mantener una lucha incesante por el rescate absoluto de la soberanía del país.

Ésta, abundó, me parece la tarea fundamental de partidos políticos, de grupos, de ciudadanos, de todos, para que podamos tomar decisiones sin interferencia del exterior y sin imposiciones, incluso de grupos internos, que sólo están buscando el beneficio de sus propio intereses .

Cárdenas dirigió su mensaje ante senadores de MC, PRI, PAN, PRD y Morena, así como de los invitados, entre otros, el ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, quien incluso compartió el presídium con él; el ex rector de la UNAM, José Narro, y los ex dirigentes nacionales del PRI Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones.