De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2019, p. 10

El subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, se refirió a una mujer como nalguita en un video difundido en las redes sociales. Tras la oleada de críticas que provocó su dicho, se disculpó y aseguró que nunca más volverá a suceder .

En un acto realizado en la ciudad de Uruapan, el médico militar y ex líder de autodefensas expresó: “un dirigente me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una 'nalguita' nueva. Son palabras de él, no mías”.

Yo les llamo de otras cosas, a lo mejor más feas, pero esas no son palabras mías , refirió el funcionario federal al contar la anécdota sobre una presunta extorsión de un líder sindical.

Apenas la semana pasada se hizo viral una grabación en la que Mireles Valverde, en un acto público realizado en el municipio de Apatzingán, llamó pirujas a las parejas de derechohabientes y reprochó que pagan cuotas bajas y exigen atención médica costosa.

Ante la cascada de críticas y comentarios desaprobando sus dichos y calificándolo de misógino, Mireles –quien estuvo preso casi tres años por portación de armas de uso exclusivo del Ejército– tuvo que ofrecer disculpas.