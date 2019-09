El presidente López Obrador recordó que dicho programa comenzó hace 18 años en su gestión como jefe de Gobierno capitalino, y desde hace 10 años la administración federal lo retomó para aplicarlo en todo el país, pero no igual , porque se entregaba la mitad de recursos por persona que en la capital y no era universal, ya que no tomaba en cuenta a quienes tenían ya pensión de Issste, IMSS o fuerzas armadas.

Todavía el año pasado era sólo para quienes no tenían pensión formal; ahora es universal, es un derecho, y llega a más de ocho millones de adultos mayores , agregó.

El programa, apuntó, se irá mejorando, para lo cual es fundamental el Banco del Bienestar y no usar efectivo, porque se evitan la corrupción y los asaltos . Insistió que para ello se instalarán en un periodo de seis meses las 13 mil sucursales mencionadas, en comunidades estratégicas. Dicha institución manejará poco más de 300 mil millones de pesos al año.

Actualmente, toda la banca nacional tiene alrededor de mil 100 sucursales en el país, y en miles de cabeceras municipales no hay sucursales bancarias.