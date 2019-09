No sé por qué el trato (hacia Durango). He demostrado institucionalidad y voluntad para colaborar; hemos buscado que le vaya bien al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los duranguenses, pero desafortunadamente el trato que nos están dando no corresponde a lo que merecemos , dijo el mandatario.

José Rosas Aispuro adelantó que planteará al resto de los gobernadores del país dejar el pacto fiscal si la Federación insiste en seguir recortando el presupuesto a los estados.

Si la Federación no nos quiere, salgámonos del Pacto de Coordinación Fiscal , amagó el gobernador, quien dijo, que una vez fuera, ya se verá qué hacen los duranguenses para avanzar .