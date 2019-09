Hayek se refirió al mensaje que escribió en sus redes sociales sobre el ataque de hace hace unos días a un bar de su natal Coatzacoalcos, Veracruz, en el cual señaló: Me da mucha tristeza que en mi Coatzacoalcos, donde crecí con la libertad que da una comunidad unida y sin violencia, murieron por lo menos 25 personas en un atentado a un bar. Desgraciadamente esta es una más de las innumerables desgracias que pasan a diario en México. Esperamos que las autoridades cumplan su promesa de parar la violencia. Ya es hora de que se acabe tanto sufrimiento en un país que lo tiene todo .

En el momento en que se le presenta la oportunidad de manejar algo grandísimo, con problemas inmensos, se cuestiona si puede o no hacerlo. Es un momento que vivimos todas las mujeres del mundo y ojalá que tengamos la valentía de recordarnos que podemos hacer absolutamente todo , puntualizó.

Explicó que Monarca, dirigida por Fernando Rovzar y con las actuaciones de Rosa María Bianchi, Juan Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benavides, no es una serie más de narcos. Si bien se toca el tema, no es el motivo central, pues expone el caso de un emporio tequilero en el que se retrata al México contemporáneo.

La actriz mexicana quiso representar un país distinto al que se ha retratado en otras ocasiones. Es el México actual, el que no anda en burro, el que no trae sombrero, aunque lo portamos cuando se necesita. Es un México que muestra un corporativo con gran sofisticación. Existe la política, las tradiciones y enseñamos una ciudad cosmopolita, vibrante, interesante y culinaria , destacó Hayek.

La actriz aclaró que si en las redes sociales no abunda acerca de los problemas que padece nuestro país, es porque busca protegerlo, pues desea que empresarios extranjeros confíen en el país para invertir y que no se afecte el turismo.

Oportunidad para una explicación

Me presentan ustedes (la prensa) la oportunidad de explicar algo que no puedo decir en Instagram. Es verdad que hablé acerca de lo que acaba de pasar en Coatzacoalcos, pero allá suceden muchas cosas, no es la primera vez que ocurre algo así , sostuvo.

Precisó que no abundó en el tema, porque la mayoría de sus seguidores son extranjeros. Admitió que le preocupan la violencia y los feminicidios que ocurren a diario en el país, pero un post en Instagram no solucionará la situación.

En cambio, sí se va a enterar el mundo, porque atraigo atención a los problemas que nos pueden afectar en cuestiones de turismo o con personas que tratan de invertir en México y muchas otras cosas .

Significa afectar la imagen del país, aseguró la actriz, nominada al Óscar en 2003 por su protagónico en Frida. “No pongo más en redes sociales sobre lo que pasa en México porque no me interese, sino porque es mi manera de protegerlo. Me interesa cualquier granito de arena que camine hacia el lugar más positivo.