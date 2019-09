Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2019, p. 22

La tendencia de crear empleo formal en 2019 es la más baja en una década. Se espera que al término de este año los trabajos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se desplomarán 39 por ciento a tasa anual, dio a conocer la empresa Manpower en su Encuesta de Expectativas de Empleo.

La compañía de reclutamiento calculó que este año van a ser generadas menos de 400 mil plazas nuevas en el sector formal. El dato está por debajo de los 660 mil 910 de 2018 y será el menor desde 2009, año en que la economía mexicana resintió el efecto de la crisis financiera mundial, en el que se perdieron 171 mil 713 empleos formales, de acuerdo con cifras oficiales.

No se había tenido una expectativa tan baja , manifestó Héctor Márquez, director de desarrollo comercial de la empresa de recursos humanos, en una conferencia de prensa. Aun con ello se van a seguir creando empleos , agregó.

La expectativa neta de empleo para el cuarto trimestre, de acuerdo con esa empresa, es de 8 por ciento, por debajo del 13 por ciento de 2018 para el mismo periodo. En su consulta a empleadores, 12 por ciento dijo que no incrementará los niveles de contratación, 4 por ciento anticipa una disminución, 82 por ciento no reporta cambios y 2 por ciento expresó que no sabe.

Con una racha ya negativa en lo que va del año para la creación de empleo formal, Márquez explicó que esto se acentuará en el último trimestre del año por un efecto estacional. Es común que en diciembre las compañías suspendan el registro de sus empleados ante el IMSS y los den de alta en enero, práctica que implica ahorrase algunos recursos.