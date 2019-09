El Tri era una manojo de nervios ante cada embestida de Lautaro, quien llegó casi a línea de fondo al minuto 31, quiso centrar de espaldas y Carlos Salcedo desvió con el brazo. Se decretó la pena máxima a favor de la albiceleste, misma que concretó Leandro Paredes con disparo a la derecha de Ochoa, quien alcanzó a tocar el esférico pero no pudo impedir el 3-0.

Héctor Herrera, inactivo en el Atlético de Madrid, confirmó su mal momento y fue amonestado al minuto 36; dos minutos más tarde Araujo intentó desahogar su zona, quiso hacerle un túnel a Lautaro, y el atacante del Inter de Milán fácilmente retuvo el balón y encajó el cuarto tanto, que significó una losa muy pesada para el desdibujado Tri.

En el complemento ya no apareció Martínez, la tarea estaba hecha y el técnico Lionel Scaloni lo mandó a descansar. Argentina bajó el ritmo. Martino sacó al Tecatito Corona y a Herrera para el ingreso de Marco Fabián y Carlos Rodríguez, hubo leve mejoría, al 73 el árbitro no quiso marcar un penal sobre el Chucky Lozano y el marcador ya no se movió, sobre todo gracias a un par de buenas intervenciones de Ochoa.