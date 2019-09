En la celebración del Grito de Independencia y la realización del desfile militar los días 15 y 16 de septiembre no se colocarán arcos detectores de metales para dar acceso a los capitalinos y visitantes que asistan al Zócalo, señaló el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez.

Al salir de la reunión del gabinete de seguridad, el jefe de la policía capitalina dijo que no se prohibirá a los asistentes llevar mochilas, pues muchas veces (los ciudadanos) llegan con anticipación y requieren de ciertos materiales .