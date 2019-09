Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 7 de septiembre de 2019

Aunque todos los gobiernos del mundo cumplieran su meta de reducir emisiones contaminantes para frenar el cambio climático, ese propósito no se logrará mientras no se controlen los intereses económicos de las grandes empresas multinacionales, señalaron participantes en el conversatorio Cómo ser verde y no morir en el intento .

Organizado por la Fundación Heinrich Böll para celebrar 15 años de actividades en México, el foro exploró por qué el tema del calentamiento global aún no ha generado acciones conjuntas para detener el fenómeno, a pesar de que ya existe consciencia clara sobre su gravedad en la mayoría de las personas.

Luisa Emilia Reyes, integrante de la organización Equidad de Género, destacó que una de las razones de fondo de que el cambio climático siga avanzando es que el modelo económico basado en la sobrexplotación de los recursos naturales y el consumo excesivo no ha sufrido ninguna variación debido a la influencia y el poder de las grandes compañías.