Si se sigue la trama de las condiciones que se le exigen a Pekín, la única conclusión es que, en efecto, se trata de un conflicto general. Los negociadores de la Casa Blanca demandan reparaciones por el robo de tecnología y poner alto a las subvenciones que otorga el Estado chino a sus productores. La primera es tan inconcebible como suelen ser las demandas de una guerra. Son las mismas empresas estadunidenses las que han llevado su tecnología a China y han creado la demanda de la creación de un stablishment tecnológico muy avanzado ahí. Un stablishment ya capaz de competir con el mundo tecnológico de Estados Unidos. La segunda exigencia implicaría desmantelar la estructura social que ha dado tanta eficacia a las élites gobernantes chinas.

Sin embargo, las negociaciones continúan. ¿Cuál será su límite? ¿Hasta dónde soportará la economía china? Con las guerras nunca se sabe. Se puede vislumbrar cuándo comienzan, pero no cómo ni de qué manera concluyen. Lo que se está negociando es, probablemente, algo mucho mayor que aranceles: ¿admitirá Estados Unidos que en un futuro próximo China cogobierne la economía mundial?

Paradójicamente, a México se le abren opciones que hasta hace unos meses eran inimaginables. Una cuantiosa parte de las inversiones en China podrían buscar asilo aquí. El dilema es si el gobierno de Morena cuenta con las condiciones y la gente para atraerlas. Lo que hemos vivido en los pasados nueve meses es, simplemente, una estrategia de shock: reducción del gasto público, recortes de la burocracia estatal, congelamiento de la inversión, etcétera. La diferencia –con otras épocas– reside en que el sacrificio no sólo ha recaído sobre los que menos tienen. Este ha sido el dividendo de la política social. Una novedad en la historia reciente del país. Y probablemente, sin esta estrategia, al ritmo del endeudamiento anterior, la nación habría estallado como en 1982 y 1995.

No parece sencillo. Una recesión mundial se asoma en el horizonte. Y la administración de Morena no cuenta, en la actualidad, con el know how y la sensibilidad para moverse en las aguas globales.