Dicho auto era perseguido por otro en donde iban seis efectivos de la Secretaría de Marina, quienes descendieron del vehículo y corrieron hacia donde estaban los infantes, al mismo tiempo que dispararon a los hombres a quienes perseguían, lo que provocó la muerte del menor.

La CNDH advirtió que, a pesar de que los integrantes de la Semar cuentan con un Manual de Uso de la Fuerza, no actuaron acorde con esos lineamientos, ya que desconocían su contenido y aplicación, y no contaban con capacitación alguna. Incurrieron en una falta de diligencia que derivó en el uso excesivo de fuerza letal, al no ponderar el riesgo al que expondrían a la población de El Aguacate al efectuar al menos 65 disparos.