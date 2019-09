Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 7 de septiembre de 2019, p. 11

La transformación del Poder Judicial de la Federación (PJF) es necesaria e impostergable, no podemos ser burócratas judiciales. Requerimos jueces y juezas que entiendan el dolor de la gente , y que entiendan que el país está harto de corrupción, de privilegios e impunidad , afirmó el ministro Arturo Zaldívar.

Lo anterior fue publicado en la cuenta del Twitter del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), despupés de que este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que la reforma del Poder Judicial debe realizarse desde adentro .

El mandatario refirió que su gobierno no enviará al Congreso ninguna iniciativa de reforma del PJF, aunque tras la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes de Guerreros unidos y relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló que el Poder Judicial debe reformarse.