adie duda de la insultante capacidad derrochadora del gobierno pasado, de su corrupción galopante, pero por lo divulgado ayer, y con los precios que dice haber pagado (con dinero de los mexicanos), parece que el extinto Estado Mayor Presidencial creía que el tafanario de Enrique Peña Nieto era de oro puro, porque destinar más de 200 mil pesos (en dos vuelos presidenciales y según facturas presentadas) sólo a la compra de papel de baño sería atribuible a que el usuario final de tal producto de primera necesidad –el novio de Tania– tuviera tales características, lo cual, ni de lejos.

Resulta que en la mañanera de ayer el presidente López Obrador “exhibió gastos de su antecesor, Enrique Peña Nieto, para los viajes en el avión presidencial. Por ejemplo, papel higiénico por más de 200 mil pesos, agua de tocador por 400 mil, 47 mil 258 por mil 164 rastrillos y gel para el cabello por 70 mil pesos.La Presidencia de la República difundió dos facturas clasificadas como ‘gastos en insumos para vuelo presidencial’; una por 216 mil 804 pesos, expedida el 6 de julio de 2018, y otra por un millón 74 mil 670, con fecha 27 de octubre de 2017” ( La Jornada, Fabiola Martínez).

Y por si fuera poco, el Estado Mayor Presidencial no sólo idealizaba a EPN y gastaba en consecuencia, sino usaba el mecanismo de no presentar información (de todas esas compras) por (razones de) seguridad nacional , detalló López Obrador, quien subrayó: “Hay quienes se aferran al mismo sistema de corrupción, de excesos, de dispendio y de vez en cuando hay que darles un ‘tengan para que aprendan’; miren lo que pasaba: sólo un vuelo, miren cuántos rastrillos. Esto tiene respaldo de facturas para que no vayan a creer que es una invención. Hay otras cosas que por decencia no presentamos”.