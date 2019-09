Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 7 de septiembre de 2019, p. 28

Oaxaca, Oax., El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que desde 2017 se han presentado nueve quejas por la falta de reconstrucción de escuelas tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, el cual afectó 40 municipios de Oaxaca, además de que se abrieron seis carpe-tas de antecedentes en este tema.

Añadió que estas quejas las han presentado colectivos de familias y grupos sociales, que han mostrado preocupación por la falta de avance de las obras, pues los alumnos de diferentes niveles escolares reciben clases en la calle o en parques.