René A. López

corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 7 de septiembre de 2019, p. 27

Villahermosa,Tab., Las bancadas del PRI y del Partido Verde en el Congreso del estado, advirtieron que votarán en contra de la cuenta pública 2018 del ex gobernador Arturo Nuñez Jiménez, a la cual el Órgano Superior de Fiscalización (Osfe) le detectó un faltante de 3 mil 500 millones de pesos.

En tanto, el gobernador morenista, Adán Augusto López Hernández, afirmó que su administración no ha dado línea a diputados de Morena sobre el tema, y se pronunció por aplicar la ley a quien haya cometido actos de corrupción, debido a que en redes sociales se magnificó la versión de que su partido protege al ex mandatario para que no sea llamado ante la justicia. También el Osfe encontró irregularidades en los ejercicios financieros de 2018 en las comunas de Cárdenas, Macuspana, Teapa y Centro –cuya cabecera es Villahermosa–, que juntas tienen un faltante de mil millones de pesos.

Los municipios de Cárdenas y Centro fueron gobernados por el PRD; Macuspana por el PRI y Teapa por el PVEM. El Osfe señaló en su informe técnico que hay elementos para reprobar las cuentas de Núñez Jiménez y de estos ayuntamientos, pero eso está en manos de los diputados locales.