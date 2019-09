Pablo Espinosa

Sábado 7 de septiembre de 2019

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) cumple 90 años y al mismo tiempo festeja seis años de su nueva casa: la sala de conciertos Tlaqná. Un lujo de orquesta, un lujo de acústica.

La serie conmemorativa comenzó el 23 de agosto, misma fecha de aniversario (sexto) de su sala sede, Tlaqná, con la Fanfarria para la Filarmónica de Viena, que compuso Richard Strauss en una efeméride de esa orquesta austriaca. El director titular de la OSX, Lanfranco Marcelletti, dirigió el programa de festejo hace dos semanas e incluyó la Sinfonía Alpina, también de Strauss y ‘‘From me flows what you call time”, del japonés Toru Takemitsu, con la participación solista del Ensamble Tambuco.

Una semana después el programa conmemorativo consistió en una experiencia novedosa: música preparada por tres compositores a partir de las bandas sonoras de películas representativas mexicanas.

La novedad consiste en que no se trató de la típica sesión donde el espectador observa en una pantalla gigante, colocada arriba al fondo, escenas de películas mientras la orquesta interpreta la partitura escrita para esas secuencias.

Edgar Dorantes, Omar Guzmán y Gerardo Meza realizaron un trabajo artesanal: reprodujeron, ‘‘de oído”, según nos explicó el maestro Arturo Rodríguez, director huésped y experto en música y cine, lo que se escucha en las secuencias que se exhibieron en la pantalla gigante la noche del concierto con la Sinfónica de Xalapa.

El motivo por el cual ese concierto se realizó con partituras creadas a partir de largas sesiones de escucha, es ‘‘porque por alguna razón las partituras originales se han perdido a través del tiempo”.

Así, en la pantalla discurrían escenas de, en orden de aparición, ¡Qué viva México!, Vámonos con Pancho Villa, Redes, Santa, La mujer del puerto, Ahí está el detalle, Campeón sin corona, Enamorada, Nosotros los pobres, El rey del barrio, Aventurera, Los olvidados, Él, El vampiro, Macario, Los Caifanes, Mecánica nacional, El lugar sin límites, Danzón, Como agua para chocolate, Amores perros, Y tu mamá también.

El resultado fue una experiencia sumamente interesante por distintos motivos, entre otros: la música para la película Redes la escribió Silvestre Revueltas en 1936 y luego hizo un arreglo para concierto. Lo que sonó en la Sala Tlaqná fue una reconstrucción de lo que suena en la película, no la versión de concierto.

Interesante también porque la Sala Tlaqná es un instrumento musical diseñado para experiencias acusmáticas pero en esta ocasión no sólo se trató de la materia sonora, también la visual.

Como el oído está casado con la vista, pudiera esperarse que el espectador se engolosinara con las imágenes, la fotografía muy poderosa sobre todo en las primeras películas, con fotografía de Serguéi Eisenstein y Gabriel Figueroa. La acústica fabulosa de la Sala Tlaqná puso de relieve la enorme calidad interpretativa de la Sinfónica de Xalapa y la excelencia del director huésped, Arturo Rodríguez, integrante de la joven camada de batutas mexicanas que triunfan en el extranjero.

Una manera de constatar las alturas interpretativas de la sinfónica xalapeña ocurrió al mero inicio del concierto, cuando sonó en penumbras la música y, al terminar la pieza, el director se acercó al concertino para dialogar, salió de la sala y regresó una vez que le hicieron caso los técnicos de la sala y encendieron las luces. De retorno en el podio, el maestro Arturo Rodríguez exclamó, satisfecho, al público: ‘‘esta orquesta es tan buena, que tocaron solos, en la penumbra, sin verme y sin ver la partitura”.