La mayoría son productos de patente y no se hacen licitaciones, sino adjudicaciones directas de acuerdo con la ley. Y lo que ocurre es que se están queriendo posicionar . Aclaró que dos terceras partes de los insecticidas los compran autoridades estatales. Por el momento no hay pruebas de corrupción detectadas en su adquisición, pero sí una selección bajo parámetros poco rigurosos.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, explicó que el incremento no se dio por falta de compra de insecticidas, sino por la biología del mosco transmisor y variaciones del virus que generan cambios en el sistema inmunológico, pero señaló que lo relevante no es la cantidad de casos detectados, ya que sólo representan una muestra.

Sobre los casos no detectados, dijo, no es una omisión, no es esconder la realidad, es cómo funciona la vigilancia epidemiológica científica, técnica .

El funcionario subrayó que tres cuartas partes de las personas infectadas ni se enteran porque no tienen síntomas, o dos días les da dolor de cabeza o una fiebrecita intrascendente .

Insistió que se requiere tomar medidas preventivas, tanto en espacios públicos como privados, sobre todo en las zonas más marginadas, para que no prolifere el mosco transmisor, y alertó no tomar antiinflamatorios, como aspirinas, porque impiden detectar la enfermedad, lo que puede agravarla.

Subrayó que el dengue es un fenómeno ecológico que no se puede erradicar, e inclusive reconoció que en los pasados 10 o 15 años se han registrados casos en zonas de mayor altitud, como Guanajuato –donde no existía en 2006– y en Aguascalientes.

Es cierto que este 2019 tenemos tres veces más dengue. (Pero) este fenómeno ha ocurrido en otros años. Si comparo con el anterior tengo más, si lo comparo con el antepasado, resulta que era igual y a veces es menos que cinco años atrás. De hecho, la transmisión de 2019 es más baja que el promedio de los pasados siete años .