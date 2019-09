I

. Mientras G. Lukács solía ir renegando de sus obras y aceptando reprimendas de la ortodoxia comunista, ofrecía autocríticas sin perder la fe en el socialismo, A. Heller (1923-2019), su recién fallecida (bit.ly/34fZap0) alumna más conocida, en su paso desde marxismo hacia posmodernismo, lo abandonó por completo, renegó muchas de sus ideas y empezó a defender el mercado y la democracia liberal internalizando demandas de la ortodoxia capitalista. Después de dar, junto con otros miembros de la Escuela de Budapest, nueva vida al marxismo –en oposición al materialismo dialéctico ( diamat) dominante− rescatando al joven Marx y desarrollando un novedoso trabajo teórico ( Teoría de las necesidades en Marx, 1976) –posteriormente repudiado ( Una revisión de la teoría de las necesidades, 1993)−, se dedicó a la antropología y a la sociología de la vida cotidiana. Abrazando el individualismo neoliberal, enfatizaba que lo único que necesitábamos era ir cambiando nuestras vidas (bit.ly/2k0vvy7). Calificando la transición democrática post-89 como una gloriosa revolución posmoderna en contra de un experimento fallido de la modernidad [el comunismo] , abandonó cualquier esperanza en la emancipación colectiva. No obstante poco antes de la implosión del socialismo real junto con otros lukácsianos −de los cuales todos, salvo I. Mésárosz acabaron en posiciones parecidas− escribía que el mundo necesitaba más socialismo, no menos (F. Fehér, A. Heller, G. Márkus, Dictatorship over needs, 1983, p. xiii).