l primero de septiembre Andrés Manuel López Obrador presentó una apretada síntesis de los pasados nueve meses. Incluso los críticos dotados de un mínimo rigor intelectual hubieron de reconocer que, estuvieran o no de acuerdo con lo hecho, había mucho material para la enumeración: desde la demolición simbólica del poder presidencial hasta los episodios más recientes del combate a la corrupción y el desarrollo de los programas sociales, el país se ha cimbrado y se ha transformado en un grado inimaginable en los 279 días transcurridos desde el primero de diciembre de 2018.

Paradójicamente, el ritmo vertiginoso de la transformación activa una exasperante percepción de inercia e inmovilidad. Si se ha podido eliminar de un plumazo añejas instituciones como el Estado Mayor Presidencial y el Cisen, ¿cómo es posible que persistan prácticas del pasado en diversas dependencias? ¿Cómo entender que los puñados de funcionarios frescos llegados a a administración pública no hayan podido desplazar a los muchos representantes del viejo régimen que permanecen enquistados en sus oficinas? ¿Por qué no están presos y sentenciados los ex funcionarios corruptos y corruptores que coordinaron durante más de tres décadas el saqueo de México? ¿Por qué políticos surgidos de Morena se comportan igual que si hubieran emanado del PRI o del PAN? ¿De qué manera armonizar el avance de los trabajos de carreteras municipales en Oaxaca con la persistencia de baches en mi calle?

Tal vez una clave de estos sentimientos encontrados resida en un asunto de escalas: desde una visión panorámica los cambios operados por el gobierno federal en sus primeros nueve meses son impresionantes y trascendentes pero el árbol del contexto personal no deja ver el bosque del país. Otra causa de esta molesta sensación contradictoria puede ser la falta de entendimiento de una singularidad fundamental de la Cuarta Transformación: este movimiento se propuso llevar a cabo una revolución pacífica y dentro del contexto legal –un objetivo que suena ingenuo, cuando no deshonesto, para algunos que se intoxicaron con los recetarios más básicos de la izquierda vigesimónica– y ello impone ritmos y tiempos de espera a ciertos avances.

Por ejemplo, la miríada de organismos autónomos o desconcentrados y los mecanismos legales que garantizan la impunidad y el abuso son una herencia nefasta del régimen oligárquico que obstaculiza en forma permanente el avance de la transformación, pero el desconocimiento de leyes e instituciones por parte del Ejecutivo federal no permitiría acelerar el cambio sino que, por el contrario, lo pondría en grave riesgo de fracaso. Y la construcción de una nueva legalidad y de una nueva arquitectura institucional, como les gusta decir a los tecnócratas, toma tiempo y requiere de la consolidación de mayorías leales a la transformación en la correlación de fuerzas en los órganos legislativos, una tarea a la que ciertamente no ayudan los recientes zipizapes y extravíos de las bancas de Morena en ambas cámaras.