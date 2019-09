Néstor Jiménez, Alma E. Muñoz y Laura Gómez

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 11

Después de reiterar su postura acerca de una reforma en el Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el cambio debe venir desde adentro, por lo cual no enviará ninguna iniciativa al Congreso. Más tarde, ante los presidentes de los tribunales de Justicia estatales, hizo una provocación cariñosa a los gobernadores al pedirles que den total libertad al sector judicial.

La reciente liberación por un juez de Gildardo López Astudillo, El Gil, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue una de las principales causas del llamado que hizo el Presidente al Poder Judicial a reformarse.

Al anunciar en conferencia matutina que la Fiscalía General de la República dio inicio a una investigación contra funcionarios públicos por dicha liberación, precisó: No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente (Ernesto) Zedillo. Yo no voy a proceder de esa manera, no voy a enviar ninguna iniciativa ni porque tengamos posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores; no va a actuarse de esa forma .

Al encabezar la inauguración del 42 Congreso Nacional de Tribunales, ante titulares del Poder Judicial en las entidades del país y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara, López Obrador afirmó que en su gestión como jefe de Gobierno capitalino hubo elección libre en el Tribunal de Justicia local.