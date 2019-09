Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 11

El gobierno federal dio inicio a un proceso legal con el fin de que los recursos que Estados Unidos confisca a delincuentes connacionales se devuelvan a México, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador después de celebrar la declaración de la defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera acerca de que el dinero que aquel país pretende decomisar al narcotraficante se entregue a las comunidades indígenas.

Rechazó que Ricardo Salinas Pliego deje de formar parte de su consejo asesor empresarial y que se retiren a Banco Azteca los convenios para la transferencia de recursos de programas sociales, después de que The Wall Street Journal (TWSJ) reveló que el empresario se benefició de la venta de Grupo Fertinal al Estado. López Obrador aseguró que el caso ni siquiera lo está atendiendo una autoridad , por lo cual pidió no hacer un juicio sumario al empresario.

En tanto, en la conferencia de prensa matutina aceptó que, por trabas administrativas, un lastre que heredamos , operan sin recursos 87 Universidades del Bienestar Benito Juárez, a pesar de que se autorizó un presupuesto de mil millones de pesos para cien planteles. Admitió que falta pagar salarios a los maestros de esas instituciones y que está pendiente la descentralización del gobierno.