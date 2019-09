Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 10

Al dialogar sobre el avance de las propuestas emanadas del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ante el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en su llamado a no alterar la ley y no hacer lo que hacían sus adversarios. El legislador, en tanto, advirtió que no legislarán los temas en los que no haya consenso, al referirse a la minuta enviada por los diputados federales con el fin de ampliar el periodo del presidente de este órgano.

Al salir del encuentro privado en Palacio Nacional, Monreal se refirió a la iniciativa aprobada por los diputados por la cual se amplía a tres semestres legislativos la permanencia del presidente de la mesa directiva en San Lázaro cuando una bancada tenga mayoría absoluta a partir de 2021.