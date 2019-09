G

ran noticia, el saber que ya se tiene terminada una propuesta de ley para que se cree en la Ciudad de México la figura Espacio Cultural Independiente (ECI), hasta ahora inexistente, razón por la cual les cuesta operar con holgura a diversos foros que exponen música y diversas obras artísticas, y a su vez venden alimentos y alcohol, por ejemplo, pues por esta característica se tenían que dar de alta dentro de la Ley de Establecimientos Mercantiles (licencias, uso de suelo, cobro de impuestos), como restaurante o centro nocturno , mordidas generosas incluidas y demás exigencias que no les correspondían: en la capital existen unos 206 centros culturales y de artes vivas, con este perfil, en siete alcaldías.

Tras seis meses de encuentros y diálogos públicos con 120 especialistas (académicos, artistas y gestores de este tipo de foros, tales como el Multiforo Alicia, Miravalle, Obrera Centro, Atea, La Gozadera), hay ya un primer documento que aún sigue a la espera de ser aprobado, pero que entretanto, busca ser conocido y respaldado por la ciudadanía, para que logre llegar a buen puerto.

En 2015, Ignacio Pineda, cabecilla de El Alicia, ya había hablado con Ruta Sonora al respecto, como una lucha pendiente: “Hay un vacío al respecto. Es preciso que exista el rubro de espacio cultural. Nos tenemos que dar de alta bajo regímenes que no nos corresponden, lo cual nos perjudica. No nos pueden tratar igual que a un table dance o un bar. Ésa es la lucha que sigue: ¡que se cree la licencia de centro cultural donde se puedan vender cervezas! Es muy conservador que se piense que al ser ‘cultural’ no puedas vender alcohol (https://bit.ly/2kku8KV)”.

La iniciativa, impulsada por la joven diputada Gabriela Osorio Hernández (@Gabyosoriohdz en Twitter), presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso local, busca darle un marco legal a estos espacios, que con frecuencia son clausurados, carecen de recursos para subsistir, tienen problemas con los vecinos al no verse representados, entre otros obstáculos. Lo hace apoyada en el artículo 8, inciso H, de la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México (Gaceta Oficial 2018), que habla de constituir espacios culturales autogestivos, comunitarios, vinculados con su entorno, y formular una regulación específica, adecuada a su naturaleza de difusores culturales (https://bit.ly/2lASsrY).