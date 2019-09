C

oncluyo la deconstrucción del método de medición de la pobreza del Coneval. Cito y comento párrafos de Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, Coneval, 2010. (Véase entregas del 16, 23 y 30 de agosto).

12. “Los umbrales en el espacio de los derechos son análogos a las líneas de pobreza en el ámbito del bienestar y se determinaron empleando secuencialmente los siguientes criterios: (i) aplicar las normas legales si existían; (ii) en caso de que no las hubiere, se decidió recurrir al conocimiento y experiencia de expertos de instituciones públicas especializadas en los temas asociados con el indicador; (iii) si los criterios anteriores no eran conclusivos, se acordó emplear métodos estadísticos para determinarlos, y (iv) en último caso, el umbral sería establecido por el Coneval con base en argumentos fundados” (p.20). Comentarios: 1) Coneval reduce el conocimiento científico a quienes trabajan en instituciones públicas; es decir, el conocimiento pertinente es sólo el conocimiento oficial. Hacer eso en cualquier momento es aberrante, pero haberlo hecho durante el gobierno de Calderón que se caracterizó por ubicar en las secretarías de estado y organismos descentralizados sólo a sus amigos, elevó la aberración al cuadrado, convirtiendo en normas, en lo deseable, entre otras: viviendas sin agua entubada en su interior, personas con servicios de salud muy incompletos (seguro popular), personas con pensiones de adulto iguales a 0.25 salarios mínimos. 2) En la secuencia lógica para fijar normas se omiten las percepciones de la población, a pesar que el Coneval gastó mucho dinero en dos encuestas para captarlas: Encuesta para la Determinación de Umbrales Multidimensionales de Pobreza 2007, que levantó Consulta Mitofsky; y la Encuesta sobre la necesidad de productos no alimentarios en México, que levantó Parametría en marzo de 2009. Ambas llevan a umbrales muchísimo más altos que los finalmente seleccionados. Por ejemplo, 89 por ciento de la población consideró que el agua entubada debe estar al interior de la vivienda, pero el Coneval definió como norma el de agua entubada en el lote. El 87.8 por ciento respondió que el nivel educativo mínimo era de bachillerato o más. El nivel seleccionado como umbral por el Coneval fue de primaria o secundaria, según la edad de la persona. Las percepciones de la población fueron desechadas porque llevaban a umbrales más altos y a una canasta no alimentaria más cara. El protocolo para la determinación de umbrales presentado en el párrafo citado fue falsificado (ocultando las encuestas referidas) para justificar los niveles elegidos.