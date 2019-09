S

e han ido cayendo varios de los argumentos que en busca de benevolencia de la opinión pública había utilizado el equipo de defensa legal de Rosario Robles Berlanga.

A pesar de que se pretendía sostener que la ex integrante del gabinete de Enrique Peña Nieto sólo tenía un domicilio, y por tanto el juez de control del caso no tendría razón para suponer que ella podría contar con otros refugios en caso de darse a la fuga, conforme ha pasado el tiempo se ha conocido que cuenta con otras propiedades y que, respecto al departamento en el lujoso edificio de Paseo de la Reforma 222 (en el cual diversos testimonios la suponían como inquilina o dueña), mantuvo un estatus cuando menos extraño, pues se ha hecho saber que no era propiedad de Robles Berlanga, aunque allí pernoctaba con una regularidad imprecisa a causa de una relación de amistad con la persona realmente propietaria del lugar.

Julio Hernández Barros, uno de los principales abogados del equipo de defensa de Robles Berlanga, llegó a declarar que la ex secretaria vivía al día y que siempre había residido en su casa de Coyoacán. Sin embargo, han ido apareciendo otras referencias inmobiliarias. El reportero Maurizio Montes de Oca, por ejemplo, dio a conocer recientemente el otro departamento de quien fue notable activista en la UNAM: un departamento en el número 54 de la avenida de Las Torres, en el barrio de Los Reyes, en Coyoacán (https://bit.ly/2kmdURt).

Por cierto, hablando de activismo, el abogado defensor Hernández Barros participó de manera destacada en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia (con quien Julio ha mantenido relación directa) y luego, en consonancia con el esfuerzo de Sicilia, fue redactor de la Ley General de Víctimas y llegó a ser miembro de la consecuente Comisión Nacional de Atención a Víctimas y presidente de ésta).

Ayer, por otra parte, el poderoso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, hizo saber que su oficina prepara dos acusaciones más contra Robles Berlanga por hechos relacionados con lo que mediáticamente se ha conocido como la estafa maestra. Además, se estudian a fondo los expedientes de 105 convenios relacionados con dicha estafa y otros contratos de compraventa de terrenos públicos que podrían haber terminado en beneficio de particulares.