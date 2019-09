E

l presidente andrés Manuel López Obrador pidió no enjuiciar sumariamente a Ricardo Salinas Pliego por la operación de compraventa de Grupo Fertinal por parte de Pemex en diciembre de 2015, con la que se relaciona al empresario.“No debemos hacer un juicio sumario. No porque lo diga The Wall Street Journal va a ser (cierto)”, dijo el mandatario en la mañanera de ayer.

Vamos a esperar. Lo único que puedo decirles es que no hay impunidad, no hay influyentismo, no se permite la corrupción, pero también tenemos que actuar con responsabilidad , respondió al ser cuestionado sobre si mantendría o no a Salinas Pliego como integrante del consejo asesor empresarial. La nota publicada en el diario The Wall Street Journal señala que las autoridades estadunidenses tienen la facultad de investigar la operación, dado que Pemex cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos; por tanto, añade el medio, cualquier pago impropio podría constituir una violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero .

Pemex compró una empresa exitosa

Por otro lado, Tristán Canales, vicepresidente de Asuntos Públicos del grupo, dio respuesta al WSJ, en carta enviada al editor Timothy Lemmer. “En su pieza publicada el 4 de septiembre como una supuesta exclusiva, DocumentsTieMexican Mogul to Company at Center of Fraud Probe, el señor Robbie Whelan quiere transformar la verdad y ajustarla a sus expectativas. Su texto es un burdo trabajo de recopilación de información ya publicada y de elementos inconexos, disfrazados de periodismo, donde sin pruebas y con sólo dichos busca atacar la buena reputación del señorRicardo Salinas Pliego y su relación con el presidente López Obrador. Solo así se explica el interés de Whelan de traer a colación un juicio de 2005 que ya está saldado, una relación con el gobierno de Mexico que es producto de años de respeto a la libertad de expresión, y que todo su juicio –o prejuicio– esté fundado en una simple y vacía frase: ‘ usual operation’. Se ha demostrado que la operación de compra-venta de Fertinal –dice Canales– fue totalmente transparente y legal, auditada por empresas de clase mundial. Más aún, al momento de su venta, Fertinal era una empresa exportadora, productiva, competitiva y con sólidas perspectivas de futuro; Pemex compró una empresa activa y exitosa. El estado actual de Fertinal es responsabilidad exclusiva de sus compradores, quienes despidieron al personal calificado y desarticularon su sólida estructura operativa, terminando con un negocio en crecimiento y condenándolo al fracaso.”