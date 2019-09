El desarrollo de los acontecimientos revela la existencia de una doble banda de impunidad que opera para enturbiar el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala hace cinco años, la cual persiste pese al cambio de régimen porque durante el sexenio pasado se dejó sembrado un conjunto de irregularidades que obstaculiza cualquier avance. Así, a la deficiente actuación de la PGR –cuyas diligencias se llevaron a cabo mediante violaciones flagrantes a los derechos humanos, incluido el uso consuetudinario de la tortura– se suma la aparente determinación de los jueces a no ver la evidencia, sin importar lo contundente que ésta pueda ser, como ocurre en el caso de López Astudillo.

Hay pocas dudas sobre la motivación de la antigua PGR en su impresentable manejo de todo lo relacionado con el caso Iguala, pues la pasada administración exhibió de manera sistemática su falta de voluntad para esclarecer los hechos, sin otro propósito visible que el de encubrir y proteger a los culpables. En cambio, resulta difícil explicar el empecinamiento de integrantes del Poder Judicial en la ceguera ante el cúmulo de evidencias, y llega a ser obligado preguntarse por qué los jueces actúan como lo han hecho, a qué intereses responden y a quiénes protegen con sus sentencias.

Por la fuerza ejemplar del caso Iguala en tanto emblema de la violencia perpetrada con la connivencia de las autoridades, la liberación de El Cabo Gil coloca a la Fiscalía General de la República en la obligación de investigar la investigación; es decir, a poner bajo la lupa a sus empleados o ex empleados que intervinieron para enturbiar el curso de las indagatorias. Dicha pesquisa no estará completa si no voltea hacia los jueces que, por decirlo de una manera suave, han hecho gala de una desmesurada generosidad en el tratamiento de los presuntos culpables, ya sea por la liberación de los procesados o por un, en ocasiones escandaloso, otorgamiento de amparos que impiden siquiera judicializar a los acusados. Asimismo, cabe esperar que el propio Poder Judicial tome nota del descrédito en que lo ponen algunos de sus miembros y emprenda una rectificación profunda, sin la cual será inevitable que la población lo perciba como parte integrante y vigente de la corrupción y la impunidad que el país está empeñado en dejar atrás.