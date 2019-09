Rubicela Morelos Cruz

Viernes 6 de septiembre de 2019

Cuernavaca, Mor., El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que no caerá en las provocaciones de la diputada local del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien acusó de extorsión a su hermano, Ulises Bravo Molina, y presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por amenazas.

Que el fiscal Uriel Carmona Gándara investigue. Gracias a Dios, somos una familia decente; nunca le hemos hecho nada a nadie ni hemos amenazado. Somos personas humildes, honestas , aseguró en respuesta a las acusaciones de Rodríguez Ruiz acerca de que el hermano del mandatario es la aduana por donde pasan todos los contratos de obras y compras que realiza el gobierno del estado.