Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 22

La confianza de los consumidores mexicanos en la economía del país y de sus hogares subió 0.3 puntos durante agosto, de acuerdo con el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México. Es el primer incremento después de cinco meses con variaciones a la baja.

Tres de los cinco principales componentes que integran el indicador fueron al alza, pero los relativos a la economía presente y expectativas a futuro de los hogares disminuyeron respecto a julio, 0.1 y 0.4 puntos, respectivamente, en cifras desestacionalizadas.

La percepción sobre una mejora en la situación económica del país comparada con 12 meses atrás, avanzó 0.5 puntos, y el que esto progrese para el próximo año, lo hizo en 0.1 puntos. Mientras, la capacidad para adquirir bienes duraderos (como electrodomésticos) avanzó 0.9 puntos.

Por medio del ICC se consulta la impresión de los consumidores sobre la economía de los hogares y del país y qué tan fácil perciben la compra de bienes duraderos.

La confianza de los consumidores repuntó con los resultados de las elecciones de julio de 2018 y en febrero de este año el ICC marcó el nivel más alto del que se tenga registro y de ahí hasta julio se fue desinflando.