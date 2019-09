Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 3

Madrid. El tenor español Plácido Domingo, de 78 años, vuelve al centro de la polémica ante más denuncias de acoso sexual en su contra.

Hace tres semanas alzaron la voz nueve mujeres –ocho cantantes y una bailarina, y sólo de una se difundió el nombre– ;ahora se suman 11, entre ellas la profesora de música y mezzosoprano Angela Turner Wilson, quien relató cómo el cantante le había tocado los senos contra su voluntad, cuando ella tenía 28 años.

Una vocera del tenor aseguró que se trata de una ‘‘campaña” de ‘‘difamación” ‘‘carente de ética”.

Plácido Domingo, en el ocaso de su carrera, vive uno de los momentos más difíciles. Su pasado le persigue, pues estaría, según las denuncias de 20 mujeres, plagado de abuso de poder, acoso sexual, persecución y pasajes escabrosos. La primera en denunciar de manera pública a Domingo como acosador que se valía de múltiples tretas para cercar a ‘‘sus presas” fue la mezzosoprano retirada Patricia Wulf, quien se dedica al sector inmobiliario; relató en el primero de los dos reportajes difundidos por la agencia estadunidense Associated Press (Ap) que el tenor español siempre buscaba el momento para pedirle que se fuera con él a su hotel, que insistía una y otra vez a pesar de sus negativas y de que ella estaba casada.

‘‘Me apretó duro los senos’’

Casi un mes después del primer reportaje que cimbró al mundo de la ópera y alteró la vida del tenor español, sale a la palestra otra cantante que con nombre y apellido relata de forma pormenorizada lo que supuestamente sufrió durante una actuación junto a Plácido Domingo a finales de 1999 y principios de 2000, cuando formaban parte de la puesta en escena de El Cid, del francés Jules Massenet, en la Ópera de Washington. A ella se sumaron, aunque de forma anónima, 10 mujeres que corroboran la versión de que el tenor era temido por su forma de acosar a jóvenes artistas.

En la nueva denuncia pública, todas las mujeres aseguran haber sufrido alguna agresión sexual de Plácido Domingo en actuaciones compartidas o al menos de haber atestiguado esos hechos en teatros o foros de Estados Unidos.

Según el relato de Turner Wilson, antes de salir a escena para interpretar la ópera El Cid, ‘‘Domingo se levantó de la silla, se colocó tras de mí y posó sus manos en mis hombros. Yo le miraba en el espejo cuando, de pronto, me deslizó las manos debajo del sostén, dentro de mi bata y me tocó los senos. Y eso me dolió. No fue suave, me apretó duro”.