Daniel González Delgadillo , Daniel López Aguilar y Reyes Martínez T.

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 2

La comunidad artística y representantes del sector cultural del país lamentaron el deceso del pintor y activista Francisco Toledo, al tiempo que destacaron el legado de su obra y grandes batallas, entre otros aspectos de su trayectoria.

La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, tuiteó que ‘‘su paso era como la semilla de maíz, la de calabaza, la de chile y de frijol de la milpa más bella que nadie haya creado”. La funcionaria lo recordó: ‘‘Rayones, dibujo excelso, chango murciélago elefante chapulín. El zapoteco se oyó en coros que lo inventaron todo con ese canto tuyo Francisco Toledo”.

Al expresar sus condolencias, Frausto sostuvo que Toledo no sólo fue conocido por su talento y el toque irreverente y transgresor de sus obras, sino también por ser un luchador social. México ha perdido a uno de sus más grandes artistas .

De acuerdo con Antonio Martínez, titular de Comunicación Social de esa dependencia, Frausto viajará a las 5 horas de hoy desde la Ciudad de México rumbo a Juchitán, Oaxaca, para reunirse con los familiares del artista y después trasladarse a la capital del estado con la intención de organizar un homenaje, reportó la agencia Notimex.

El poeta, pintor y músico Alberto Blanco dijo a La Jornada: “Conocí a Francisco Toledo en 1971 y desde un principio quedé deslumbrado con su obra. A partir de la década de los 70 escribí sobre tu trabajo e hicimos muchas cosas juntos: libros de poesía ilustrados, libros para niños, talleres, ediciones, antologías, catálogos… Después de la muerte en 1991 de Rufino Tamayo –su espíritu tutelar y uno de sus grandes impulsores– Francisco Toledo se convirtió en el artista visual mexicano más conocido y reconocido en todo el mundo. Con una larga y rica serie de exposiciones, y con una obra impresionante, lo mismo por su calidad que por su cantidad, Francisco Toledo construyó infatigablemente una obra donde los elementos contrarios, –vida y muerte, violencia y erotismo, soledad silenciosa y compromiso social– se conjuntaron para dar forma a una visión única.

“Sus nexos con el arte popular mexicano así como con el arte prehispánico sólo son parte del caudal que sus ojos bebieron y que su prodigiosa memoria visual fue atesorando. A raíz de su exposición en la Whitechapel Art Gallery de Londres en 2000, The Independent on Sunday, se refirió a él, no sin razón, como un chamán mexicano: una mezcla de Joseph Beuys y Carlos Castaneda. Lamento profundamente la partida del artista extraordinario, del amigo y del personaje excepcional”.

Periodista, escritor, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, manifestó: ‘‘Llévanos en tu papalote maestro Francisco Toledo”. Señaló que Los 43 papalotes –por cada uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa– fue una de las últimas grandes obras de Francisco Toledo, el extraordinario artista plástico que hoy falleció”.

La poeta zapoteca Irma Pineda relató: “Conocí muy bien al maestro Francisco Toledo desde que era una niña; él fue un gran amigo de mi papá y durante sus visitas a Juchitán solían convivir mucho: echaban tragos, charlaban, bromeaban, entre otras cosas. Su muerte tan prematura es un duelo monumental.