De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 2

En las distintas conversaciones que el maestro Francisco Toledo sostuvo con La Jornada, señaló: “No creo que en toda mi vida haya sido un hombre que se haya propuesto las cosas. No soy un hombre de voluntad que diga: ‘voy a París y quiero triunfar, voy a Nueva York y voy a triunfar y a exponer en tal galería’. Las cosas se me han dado de manera involuntaria”.

En cambio, decía en otra entrevista para esta casa editorial: “Yo siempre estaba haciendo grabados. No estudiaba, no presentaba exámenes. Ya que no avanzaba en la escuela secundaria, mi familia decidió enviarme a la Ciudad de México para que estudiara más.

“La primera enseñanza y la primera cosa importante para mí fue Blake. Había en la escuela otros muchachos que ya eran pintores y sabían un poco más; ellos fueron realmente los maestros de los jóvenes, porque los otros maestros no se presentaban: tenían tal vez el puesto por ser señores de edad, y si llegaban a dar clase era de poco interés lo que enseñaban. Con algunos otros muchachos un poquito mayores que nosotros nos íbamos a pintar al río, a hacer paisaje, a ver, y tal vez lo más importante era la convivencia… y la biblioteca. Allí empecé a leer a Kafka, a Henry Miller...”