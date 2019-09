De acuerdo con las primeras versiones policiacas, se mostraron algunas fotografías de los delincuentes a las víctimas, quienes fueron reconocidos y según reportes oficiales se trata de narcomenudistas, quienes fueron detenidos el 2 de septiembre; sin embargo, no se conoce la causa por la que salieron libres.

La tarde del miércoles, un hombre fue asesinado en la calle Tulum, entre Conkal y Ocaba, en la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan, cuando junto con su novia acudió a comprar un vehículo que también vieron anunciado en Internet.

La novia de la víctima dijo a los policías que un individuo se les acercó y después dos hombres descendieron de otro automóvil y dispararon a su pareja porque el objetivo era quitarle una mochila donde guardaba el dinero con el que comprarían una unidad en 50 mil pesos.

El viernes 9 de agosto, una mujer de 27 años fue asesinada en la colonia Chimilli, en Tlalpan, cuando iba con su novio de 31 años a una cita que hicieron por Internet en la página de Segunda Mano para comprar un vehículo Jetta color rojo. En todos los casos no hay detenidos.

Autoridades del gobierno capitalino recomendaron a la ciudadanía no dejarse sorprender con vehículos que se ofertan, particularmente en páginas de Internet, no sólo porque se trata de modelos recientes, sino porque resultan atractivos por su bajo costo. Pidieron extremar precauciones para no ser víctimas de la delincuencia y no revelar datos personales.