Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 36

En la nación hay cerca de 40 rellenos sanitarios –destino final de la basura– pero ninguno funciona correctamente. Predominan los tiraderos a cielo abierto y vertederos que están fuera de norma, señaló el consultor Jorge Sánchez. Explicó que a escala mundial hay mil 626 rellenos, gran parte de ellos se encuentran en Estados Unidos y Europa.

La gente generalmente da propinas por el servicio y en ello se destinan alrededor de 11 mil millones de pesos al año tan sólo en la Ciudad de México. Una salida es establecer sistemas operadores de residuos sólidos, planteó Donovan Herrera, consultor ambiental, durante el foro Manejo integral de residuos sólidos urbanos en la Green Expo.

Sánchez explicó que hay tecnología para hacer infraestructura, pero no se ha logrado desarrollar el esquema de relleno sanitario; hay más vertederos, pero son sitios fuera de norma. También hay otro tipo de tecnologías, pero ninguna da solución a la basura, todas generan un residual o no son capaces de aprovechar los materiales.

Explicó que al menos 50 proyectos ligados a la incineración y otras tecnologías se han establecido, pero no han dado resultados, porque no se procesa bien la basura, no se hizo un buen análisis de costos y han fracasado. Inegi tiene ubicados mil 700 centros de disposición final, pero tan sólo en Oaxaca operan unos 800 tiraderos a cielo abierto.