Nunca alejados de la hipérbole, los dirigentes del partido declararon, por voz de Björn Höcke, que la elección del primero de septiembre indicaba que AfD tiene ante sí un brillante futuro tanto en Sajonia, Brandemburgo y Turingia [donde la elección regional será a finales de octubre], como en toda la República Federal ( The Guardian, 2/02/19). Otro dirigente proclamó a AfD como la fuerza política que estará presente en todas las futuras configuraciones de gobierno en Alemania.

La característica distintiva del ambiente que rodeó esos comicios regionales fue la expectativa –alimentada por numerosas encuestas– de que ofreciesen al principal partido de extrema derecha, con una plataforma desvergonzadamente antinmigrante y xenófoba, AfD, Alternative für Deutschland –que más valdría traducir como Alternativa para el desastre– la oportunidad de alzarse con la pluralidad, si es que no alcanzar la mayoría en ambos parlamentos regionales. Por fortuna, no llegó a tanto, aunque sí logró colocarse como la segunda fuerza política en los dos: un poco por debajo (sólo siete escaños) de la CDU (democracia cristiana) en Sajonia y pisando los talones (apenas dos curules) del SPD (social democracia) en Brandemburgo.

Por lo pronto y por fortuna son muchos los que quieren desmentirlo: en los dos Länder, los demás partidos contendientes reafirmaron su compromiso de no permitir la participación de AfD en cualquier coalición de gobierno. Se sabe, sin embargo, que no es extraño que estos propósitos se olviden pronto, como muestra el deplorable caso de Vox en España. Se espera que la coalición en Sajonia se integre, como la Gran Coalición Federal, entre la CDU y el SPD, y en Brandemburgo, donde la alianza entre el SPD y Die Linke no retuvo la mayoría, se consiga la incorporación de los Verdes. En ambos casos, AfD quedaría excluida.

La deriva hacia la derecha del electorado alemán ha sido provocada, entre otros factores, por el rechazo a migrantes y refugiados provenientes del Oriente Medio y África. Es similar a la ocurrida en otros países de Europa y dificulta extraordinariamente la búsqueda de enfoques civilizados ante las migraciones transfronterizas y transcontinentales –que están en trance de convertirse en el más inmanejable de los problemas globales en este primer tercio del siglo. Cómo olvidar que fue una actitud de apertura generosa del gobierno de Merkel la que originó o aceleró la reacción furibunda que representa el ascenso de AfD en Alemania y de partidos y gobiernos de orientación semejante en otros países europeos. Los dirigentes políticos de la estatura y visión de Merkel parecen cada vez más escasos, mientras proliferan los Salvini, los Orban, y los Le Pen, entre muchos otros –con epígonos trasatlánticos como el inefable señor Trump.

