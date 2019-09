Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 4

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró una vergüenza la intención de Morena de modificar la Ley Orgánica del Congreso con el fin de retener la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Más tarde, después de que el legislador Porfirio Muñoz renunció a continuar en el cargo, celebró que se respetara la ley en el Poder Legislativo y no se entrara en componendas de ningún tipo .

Ayer, al señalar que no intervino en este asunto, señaló: la ley no se debe modificar en función de intereses personales o de grupo; no se puede retorcer, hacer la ley a la medida, independientemente de donde suceda , al referirse también a la llamada ley Bonilla en Baja California, porque es un retroceso.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente ratificó que jamás actuará con autoritarismo y sostuvo que no ve mal la iniciativa de reducir el número de legisladores plurinominales. Incluso se pronunció por que en su momento se revise el papel de los órganos electorales, porque cuesta mucho mantenerlos .

La transformación pasa por el estricto apego a la legalidad; es decir, que se acabe con la simulación, esa máxima que viene desde la época de Porfirio Díaz, de que la ley se respeta en la forma para violarse en el fondo .

Eso, agregó, incluye todo. Yo espero que se actúe igual en todos los casos y además que se dé el buen ejemplo . Nosotros no somos iguales a los conservadores, no llegamos aquí para hacer más de lo mismo, sino para transformar .

Demanda revisar todos los excesos

Como parte de la política de austeridad, planteó que deben revisarse todos los excesos que existen en el país. Destacó que el Instituto Nacional Electoral es de los más costosos del mundo, y lo mismo en el caso de los poderes .