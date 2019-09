El diputado morenista explicó que la comisión permanente decidió separarlo del cargo ante la falta de acreditaciones obligatorias para ser fiscal. Acompañado del resto de los integrantes de su bancada, Gómez Cazarín agregó que el Congreso pidió información a las autoridades competentes para evaluar al fiscal general; sin embargo, la respuesta fue que no existe constancia alguna de que cuente con certificación, revalidación y registro.

Javier Gómez Cazarín, presidente de la junta de coordinación política del Congreso local, aclaró que la separación de Jorge Winckler Ortiz como fiscal no es definitiva, sino el inicio de un procedimiento con garantías constitucionales de audiencia y ofrecimiento de pruebas.

De gira por el sur de la entidad, el Ejecutivo estatal aseguró que es respetuoso de la determinación de los legisladores. Es una decisión soberana del Congreso. Yo represento al Poder Ejecutivo; por lo tanto, tengo que respetar su decisión, y yo me coordinaré con quienes ellos decidan que sea el fiscal. En este caso ya se encuentra una encargada de despacho .

Sólo se les permitió dejar una carta en la Oficialía de Partes y pegaron su solicitud de audiencia en los accesos principales de la fiscalía.

En el documento piden al mandatario estatal una audiencia para dialogar sobre la remoción temporal de Jorge Winckler.

Se cuadran con ella

La encargada en este momento soy yo. Todos están a mi disposición y a mis órdenes , dijo Verónica Hernández Giadáns, quien desde la tarde del martes se encuentra al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que un guardia que resguardaba las oficinas del organismo autónomo le permitiera el paso.

Cerca de las 18 horas del martes, después de los empujones y discusiones que tuvo con legisladores del PAN que pretendían impedirle el acceso a la fiscalía, y de que un policía rompió una cadena que mantenía cerrado el inmueble, la encargada de despacho llegó a la recepción del edificio, donde se enfrentó con un guardia de seguridad.

He sido nombrada encargada provisional del despacho de la Fiscalía General. Aquí está el acta que valida mi toma de posesión, y le solicito me permita el acceso , insistió la hasta hace poco directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno, que encabeza Éric Cisneros Burgos.

–¿Me permite hablar con el visitador, el abogado general, que me dé instrucciones?” –preguntó uno de los guardias con voz dubitativa.

–Soy la fiscal, tomé protesta, le pido me permita pasar y me encamine a la oficina –respondió Hernández Giadáns, ex reina de la feria de Santiago Tuxtla en 1991, y entró al inmueble.

Otro guardia de la fiscalía pidió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que acompañaban a la encargada de despacho que no ingresaran armados, pero un hombre de anteojos contestó: Aquí hay un mando, y es la fiscal, así que por favor se cuadran con ella .

Hernández Giadáns es licenciada en derecho y fue secretaria del ayuntamiento de Xalapa (1998-2000). Además, fue directora jurídica de responsabilidad patrimonial y atención ciudadana de la contraloría interna del mismo ayuntamiento (2001-2004).

Ha sido tesorera del consejo directivo del Colegio de Notarios Públicos de Veracruz entre 2015 y 2016. Antes de ser nombrada encargada de la fiscalía pidió licencia temporal a la notaria pública 5, en San Andrés Tuxtla.