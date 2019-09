Julio Gutiérrez y Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 23

El cambio de Moody’s en la perspectiva del sistema bancario de estable a negativa fue una acción tomada por la firma calificadora para curarse en salud , afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“No coincido para nada con la perspectiva negativa... La banca tiene hoy las condiciones más sólidas de muchos años… La perspectiva negativa es, creo, curarse en salud, y eso no se vale, están anticipándose a decir: ‘no, pues no vaya a ser que les vaya mal’. No es por ahí”, aseguró, al participar en el Foro Anual de Moody’s en México.

En su intervención el presidente de la ABM expresó que el sistema bancario cuenta con sólidos índices de liquidez, con un índice de impagos en niveles históricamente bajos y una cartera de crédito que creció 9 por ciento en el primer semestre del año.

El discurso responde a que el jueves pasado Moody’s señaló que la perspectiva para el sistema bancario nacional era negativa, en línea con la que tiene el país.

Estamos en una desaceleración importante, pero hay que verlo en su justa dimensión. La economía está en manos de la iniciativa privada , refirió Niño de Rivera.

Recorte de comisiones

Niño de Rivera dio a conocer que con el fin de mejorar los servicios para sus clientes y ser menos rígidos están realizando una transformación de las comisiones bancarias a fin de que los servicios sean más accesibles.