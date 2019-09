Agregó que la institución está trabajando para dar al club el mejor cuerpo técnico posible y en los próximos días se dará a conocer quién estará al frente a partir del próximo lunes .

Tras la inesperada salida de Sosa, comenzaron a barajarse los nombres de diversos técnicos para ocupar el banquillo potosino; no obstante, los candidatos más fuertes son el uruguayo Gustavo Matosas y el argentino Antonio Turco Mohamed.

Incluso, el charrúa es quién más se perfila para llegar al timón del Atlético de San Luis luego de que ayer utilizó una cláusula de rescisión en su contrato para renunciar a la selección de Costa Rica, y en conferencia de prensa afirmó que no se sentía productivo, sino de vacaciones, pues recibía a los futbolistas cada dos meses.

Dirigir una selección no era lo que esperaba; me mata no dirigir al día a día. Lo probé y no me gustó. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido porque no tienes a los jugadores , declaró.

Para el ex defensa Marco Antonio Pikolín Palacios, el constante cambio de entrenadores en el balompié nacional ya es una cosa de risa .

El ahora técnico del Inter de Playa del Carmen, de la Liga Premier del futbol mexicano, consideró que es muy lamentable que hoy en día no se le brinde la suficiente confianza a los estrategas, sobre todo a los mexicanos, y también es una lástima que no se le dé prioridad a la continuidad de proyectos .