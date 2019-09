E

n el diccionario de la Real Academia Española bienestar es 1. El estado de una persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y síquica. 2. Vida holgada o abastecida de cuanto lleva a pasarlo bien y con tranquilidad. En francés bien-être el término es más profundo: bien-ser y bien-estar. Bienestar es una de las palabras que el presidente Andrés Manuel López Obrador más utilizó en su mensaje del Informe de gobierno. Cerca de 20 veces, y sobre todo la expresión bienestar del alma fue una de las expresiones que causó mayor ruido, tanto en redes como en las críticas de los sesudos analistas. Sobre todo cuando contrapuntea la noción de crecimiento cuantitativo versus bienestar del pueblo, o desarrollo. Se irá haciendo a un lado poco a poco la obsesión tecnocrática de medirlo todo, no vamos a medirlo todo en función del simple crecimiento económico , señaló enfático; en cambio, apuntó hacia un objetivo mayor de su gobierno: el bienestar del alma y no sólo material o el económico. La obsesión tecnocrática versus la obsesión por la felicidad del pueblo. Muchos nos preguntamos si es tarea del Estado buscar el bienestar del alma. ¿El gobierno es responsable de la felicidad de la sociedad? En la distinción entre el alma y el cuerpo, espíritu y materia está el origen de las religiones. En el dualismo cuerpo-alma se condensa el principio de la vida eterna y la concepción teleológica del Cosmos.